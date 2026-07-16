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Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня

08:30 16.07.2026 Чт
2 хв
Які цінники виставили АЗС сьогодні
aimg Ірина Гамерська
Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня Фото: скільки коштує бензин на АЗС 16 липня (колаж РБК-Україна)
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Ціни на АЗС продовжують демонструвати різницю в вартості пального залежно від мережі. Станом на 16 липня заправка стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних операторів може відрізнятися на 250 гривень.

Які ціни на бензин, дизель та автогаз встановили сьогодні найбільші мережі АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на дешевшій мережі дозволяє заощадити до 250 грн порівняно з преміальними АЗС.
  • Актуальна тенденція: Більшість мереж утримують ціни на поточному рівні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).
  • Діапазон цін на А-95: Найнижча ціна за літр - 73,90 грн ("Укрнафта"), найвища - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).
  • Автогаз: Ціна на більшості АЗС стабільно тримається на рівні 41,90 грн/л, тоді як в мережі "Укрнафта" він коштує 38,40 грн/л.

Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня

Фото: ціни на АЗС 16 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Що змінилося

Більшість операторів тримають вартість пального на стабільному рівні. Однак у мережі "Укрнафта" відбулося подорожчання бензину А-92 на 1 грн - тепер він коштує 70,90 грн/л.

Порівняння вартості повного бака (50 літрів)

Якщо ви заправляєте 50 літрів бензину А-95 (стандарт):

  • На АЗС "Укрнафта" це коштуватиме 3 695 грн.
  • На АЗС OKKO, WOG або SOCAR - 3 945 грн.

Отже, обираючи дешевшу мережу, водій може заощадити до 250 грн на одній повній заправці.

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