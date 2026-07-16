Різниця в ціні - до 250 грн за бак. Скільки коштує бензин, дизель та газ на АЗС 16 липня
08:30 16.07.2026 Чт
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Які цінники виставили АЗС сьогодні
Фото: скільки коштує бензин на АЗС 16 липня (колаж РБК-Україна)
Ціни на АЗС продовжують демонструвати різницю в вартості пального залежно від мережі. Станом на 16 липня заправка стандартного 50-літрового бака бензином А-95 у різних операторів може відрізнятися на 250 гривень.
Які ціни на бензин, дизель та автогаз встановили сьогодні найбільші мережі АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на дешевшій мережі дозволяє заощадити до 250 грн порівняно з преміальними АЗС.
- Актуальна тенденція: Більшість мереж утримують ціни на поточному рівні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).
- Діапазон цін на А-95: Найнижча ціна за літр - 73,90 грн ("Укрнафта"), найвища - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).
- Автогаз: Ціна на більшості АЗС стабільно тримається на рівні 41,90 грн/л, тоді як в мережі "Укрнафта" він коштує 38,40 грн/л.
Фото: ціни на АЗС 16 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)
- ДП (Energy): 76,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Що змінилося
Більшість операторів тримають вартість пального на стабільному рівні. Однак у мережі "Укрнафта" відбулося подорожчання бензину А-92 на 1 грн - тепер він коштує 70,90 грн/л.
Порівняння вартості повного бака (50 літрів)
Якщо ви заправляєте 50 літрів бензину А-95 (стандарт):
- На АЗС "Укрнафта" це коштуватиме 3 695 грн.
- На АЗС OKKO, WOG або SOCAR - 3 945 грн.
Отже, обираючи дешевшу мережу, водій може заощадити до 250 грн на одній повній заправці.