Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля
Цены на АЗС продолжают демонстрировать разницу в стоимости топлива в зависимости от сети. По состоянию на 16 июля, заправка стандартного 50-литрового бака бензином А-95 у разных операторов может отличаться на 250 гривен.
Какие цены на бензин, дизель и автогаз установили сегодня самые большие сети АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на более дешевой сети позволяет сэкономить до 250 грн по сравнению с премиальными АЗС.
- Актуальная тенденция: Большинство сетей удерживают цены на текущем уровне, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).
- Диапазон цен на А-95: Самая низкая цена за литр - 73,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).
- Автогаз: Цена на большинстве АЗС стабильно держится на уровне 41,90 грн/л, в то время как в сети "Укрнафта" он стоит 38,40 грн/л.
Фото: цены на АЗС 16 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)
- ДТ (Energy): 76,90 грн
- ДТ: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Что изменилось
Большинство операторов удерживают стоимость горючего на стабильном уровне. Однако в сети "Укрнафта" произошло подорожание бензина А-92 на 1 грн - теперь он стоит 70,90 грн/л.
Сравнение стоимости полного бака (50 литров)
Если вы заправляете 50 литров бензина А-95 (стандарт):
- На АЗС "Укрнафта" это обойдется в 3 695 грн.
- На АЗС OKKO, WOG или SOCAR - 3 945 грн.
Следовательно, выбирая более дешевую сеть, водитель может сэкономить до 250 грн на одной полной заправке.