ua en ru
Чт, 16 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля

08:30 16.07.2026 Чт
2 мин
Какие ценники выставили АЗС сегодня
aimg Ирина Гамерская
Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля Фото: сколько стоит бензин на АЗС 16 июля (коллаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Цены на АЗС продолжают демонстрировать разницу в стоимости топлива в зависимости от сети. По состоянию на 16 июля, заправка стандартного 50-литрового бака бензином А-95 у разных операторов может отличаться на 250 гривен.

Какие цены на бензин, дизель и автогаз установили сегодня самые большие сети АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на более дешевой сети позволяет сэкономить до 250 грн по сравнению с премиальными АЗС.
  • Актуальная тенденция: Большинство сетей удерживают цены на текущем уровне, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина А-92 на 1 грн (до 70,90 грн/л).
  • Диапазон цен на А-95: Самая низкая цена за литр - 73,90 грн ("Укрнафта"), самая высокая - 78,90 грн (OKKO, WOG, SOCAR).
  • Автогаз: Цена на большинстве АЗС стабильно держится на уровне 41,90 грн/л, в то время как в сети "Укрнафта" он стоит 38,40 грн/л.

Разница в цене - до 250 грн за бак. Сколько стоит бензин, дизель и газ на АЗС 16 июля

Фото: цены на АЗС 16 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 70,90 грн (+1 грн)
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Что изменилось

Большинство операторов удерживают стоимость горючего на стабильном уровне. Однако в сети "Укрнафта" произошло подорожание бензина А-92 на 1 грн - теперь он стоит 70,90 грн/л.

Сравнение стоимости полного бака (50 литров)

Если вы заправляете 50 литров бензина А-95 (стандарт):

  • На АЗС "Укрнафта" это обойдется в 3 695 грн.
  • На АЗС OKKO, WOG или SOCAR - 3 945 грн.

Следовательно, выбирая более дешевую сеть, водитель может сэкономить до 250 грн на одной полной заправке.

Читайте также: Доллар подешевел после скачка: курс НБУ на 16 июля и в чем сохранять накопления
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС цена на бензин
Новости
В Киеве двое погибших и ранены из-за ночного удара РФ
В Киеве двое погибших и ранены из-за ночного удара РФ
Аналитика
Из "Нафтогаза" в премьеры: почему Зеленский выбрал Корецкого и какие вызовы ждут его в Кабмине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Из "Нафтогаза" в премьеры: почему Зеленский выбрал Корецкого и какие вызовы ждут его в Кабмине