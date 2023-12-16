UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Різні аспекти оборони". Зеленський провів тригодинне засідання Ставки

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Засідання проходило близько трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї", - заявив він. 

Зеленський додав, що окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї - спільних виробництв та спільної ремонтної бази.

"Завдання - максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", - додав він. 

Минуле засідання Ставки

Останнє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 8 грудня  Тоді обговорювалася оперативна ситуація на фронті.

До того 1 грудня обговорювалися сценарій на 2024 рік та зміни в мобілізації.

Мобілізація в Україні

До того Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умєрову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України