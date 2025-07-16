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Ризикує повторити долю Ірану: Грем попередив Путіна про жорсткі наслідки продовження війни

США, Середа 16 липня 2025 00:29
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Ризикує повторити долю Ірану: Грем попередив Путіна про жорсткі наслідки продовження війни Фото: сенатор США Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Сенатор США Ліндсі Грем відреагував на ультиматум Дональда Трампа щодо війни в Україні та застеріг Путіна від помилки, нагадавши, як свого часу жорстко покарали Іран за непослух США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис республіканця Ліндсі Грема на його сторінці у соцмережі Х.

Американський сенатор Ліндсі Грем застеріг, що Росію та її партнерів можуть чекати серйозні наслідки, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться зупинити бойові дії протягом наступних 50 днів.

Сенатор також порадив Путіну згадати, що сталося з Іраном, коли Тегеран відмовився виконувати вимоги США.

"Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", - заявив сенатор, особливо акцентуючи, що Росія ризикує опинитися під безпрецедентним економічним тиском.

Таким чином, Ліндсі Грем прямо заявив, що для Росії наслідки можуть виявитися значними - навіть без прямого військового удару, а у вигляді жорстких економічних санкцій і підвищених мит.

Йдеться про заяву Трампа, який пообіцяв ввести до 100% мита проти країн, що купують дешеву російську нафту, якщо бойові дії в Україні не припиняться протягом 50 днів.

За словами Грема, цей сценарій дуже нагадує ситуацію з Іраном, коли після зриву ядерної угоди адміністрація США завдала серйозного економічного удару, що обернувся для країни кризою.

Ризикує повторити долю Ірану: Грем попередив Путіна про жорсткі наслідки продовження війни

Раніше Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні, проте цього разу вперше прозвучав конкретний термін - 50 днів.

Зміна підходів Трампа щодо Росії

Нещодавно Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Володимира Путіна через відсутність зрушень у мирних переговорах щодо війни в Україні.

Він дав російському диктатору 50 днів "дедлайну", щоб вкласти угоду про припинення вогню. Зокрема, Трамп попередив: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленостей, Сполучені Штати запровадять нові вторинні мита.

В Україні цей термін назвали "карт бланшем" для Путіна, адже він матиме можливість спокійно реалізовувати свій літній наступ, захоплюючи нові території України аж до вересня.

Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.

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