Ризики зростають? Чи повернуться графіки відключень світла через морози до -15 в Україні

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Атаки на енергосистему: де були аварійні відключення

Початок лютого видався непростим для української енергосистеми. Протягом перших 10 днів через наслідки російських атак щонайменше п'ять разів запроваджували аварійні відключення в низці регіонів.

До прикладу, минулого тижня аварійні відключення запроваджували на ранкові години і були локалізувані в Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій, а також частково в Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях.

Як пояснили в "Укренерго", це були вимушені заходи у зв'язку з пошкодженнями, завданими ворожими ракетно-дроновими ударами по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Насамперед відключалися промислові споживачі там, де це можливо. Побутові під обмеження не потрапляли, за винятком тих місць, де були аварійні ситуації на місцевих мережах.

При цьому українців попереджали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тож щоб максимально її підтримати, у регіонах з аварійними відключеннями просили економно споживати електроенергію в період з 07:00 до 20:00.

Попри те, що відключення були точковими, варто враховувати накопичувальний ефект ударів, і не виключено, що якийсь з них у підсумку може спричинити аварійне знеструмлення по всій Україні, зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Російські атаки створюють найбільші ризики і є головною причиною пошкоджень і дефіциту потужності в енергосистемі. Крім того, є ще одна причина, через яку може створитися доволі складна ситуація цього тижня. Вона пов'язана з тим, що Росія атакувала наші газові родовища. А це означає, що, можливо, знизився видобуток газу, який, зокрема, використовується при виробництві електроенергії на ТЕС. І є проблеми із заповненням підземних сховищ, плюс очікується зниження температури повітря. Все це створює певні ризики до, можливо, переходу до планових відключень", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Чи вплине на енергосистему тиждень морозів

За словами Омельченка, морози можуть зіграти велику роль, оскільки при похолоданні зростає споживання, а в енергосистемі все ще не вистачає потужності.

Згідно з прогнозами, сьогодні нічна температура опуститься до -11, у Карпатах - до -15. Вдень до -6, у західних і південних областях до +3, а на Закарпатті до +8. Загалом протягом тижня нічна температура падатиме до -14. Погоду визначатиме поле високого тиску та арктичне повітря. Причина в антициклоні Elvira з переважаючими східними вітрами, який принесе посилення морозів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заспокоює: похолодання не має значного впливу на роботу енергосистеми, по-справжньому впливають лише ворожі атаки.

"Єдине, що впливає на це - наслідки атак. На жаль, вони відбуваються щодня... За останні кілька днів насправді багато пошкоджень. Ми не деталізуємо. Загалом система працює, побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо. Система працює, і я впевнений, що ми вийдемо з цього опалювального сезону переможцями", - заявив він минулого тижня.

Наприкінці січня низка ЗМІ поширила новину про те, що через наближення антициклону з арктичним холодом та морози до -10 у лютому можуть повернути графіки відключень світла. Однак в "Укренерго" заявили, що прогнозів на такі обмеження немає.

"Прогнозований рівень зниження температури не призведе до суттєвих проблем і не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують усі сценарії, зокрема й на випадок різкого зниження температури повітря", - зазначили в компанії.

Чи повернуться графіки вимкнення світла через похолодання

Із похолоданням цього тижня ймовірність повернень до планових графіків вимкнення світла підвищується. Але серйозно цю загрозу можна було б обговорювати, якщо морози -10 трималися б протягом кількох тижнів. Оскільки в такому разі через зростання споживання енергосистема могла б зазнати перевантаження на тлі браку резервів для балансування мережі.

Однак погода очікується більш м'яка. Та й сама ймовірність не означає, що графіки будуть 100%. Хоча, на думку Омельченка, щоб не перейти до планових відключень, треба вжити двох основних заходів.

"Збільшити імпорт у цей період і економити енергоресурси. Щоб побутові споживачі та промисловці почали економити, особливо в пікові ранкові та вечірні години. Якщо брати вечір, десь із 17:00 до 22:00 треба максимально ощадливо споживати електричну енергію. І тоді, найімовірніше, ми не повернемося до графіків планових відключень", - зазначив співрозмовник.

За його словами, серйозні морози будуть лише вночі, загалом температура не критично низька, тому якщо забезпечити достатній імпорт електроенергії та природного газу, плюс відповідально поставитися до закликів обмежити споживання, то цей тиждень мине без графіків.

Станом на зараз уже можна констатувати, що песимістичні прогнози на нинішній зимовий період не справдилися. Та й загалом Україні пощастило із зимою 2024-2025 років.

"Був винятково теплий грудень, у січні фактично не було мінусових температур. Унікальне погодне явище, я не бачив такого у своєму житті. Але не варто розслаблятися, попереду лютий і березень. Думаю, найскладніше в цьому сезоні ще попереду", - додав Омельченко.

При підготовці використовувалися: інформація "Укренерго", прогнози Українського гідрометцентру на цей тиждень, заява міністра енергетики Германа Галущенка, коментар директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.