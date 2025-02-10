Риски растут? Вернутся ли графики отключений света из-за морозов до -15 в Украине

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Атаки на энергосистему: где были аварийные отключения

Начало февраля выдалось непростым для украинской энергосистемы. В течение первых 10 дней из-за последствий российских атак не менее пяти раз вводились аварийные отключения в ряде регионов.

К примеру, на прошлой неделе аварийные отключения вводились на утренние часы и были локализованы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, а также частично в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

Как объяснили в "Укрэнерго", это были вынужденные меры в связи с повреждениями, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми ударами по объектам генерации и передачи электроэнергии. В первую очередь отключались промышленные потребители там, где это возможно. Бытовые под ограничения не попадали, за исключением тех мест, где были аварийных ситуациях на местных сетях.

При этом украинцев предупреждали, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому чтобы максимально ее поддержать, в регионах с аварийными отключениями просили экономно потреблять электроэнергию в период с 07:00 до 20:00.

Несмотря на то, что отключения были точечными, стоит учитывать накопительный эффект ударов и не исключено, что какой-то в итоге может вызвать аварийное обесточивание по всей Украине, отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме. Кроме того, есть еще одна причина, по которой может создаться довольно сложная ситуация на этой неделе. Она связана с тем, что Россия атаковала наши газовые месторождения. А это означает, что, возможно, снизилась добыча газа, который в том числе используется при производстве электроэнергии на ТЭС. И есть проблемы с заполнением подземных хранилищ, плюс ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает определенные риски к, возможно, переходу к плановым отключениям", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Повлияет ли на энергосистему неделя морозов

По словам Омельченко, морозы могут сыграть большую роль, поскольку при похолодании растет потребление, а в энергосистеме все еще не хватает мощности.

Согласно прогнозам, сегодня ночная температура опустится до -11, в Карпатах - до -15. Днем до -6, в западных и южных областях до +3, а на Закарпатье до +8. В целом в течение недели ночная температура будет опускаться до -14. Погоду будет определять поле высокого давления и арктический воздух. Причина в антициклоне Elvira с преобладающими восточными ветрами, который принесет усиление морозов.

Министр энергетики Герман Галущенко успокаивает: похолодание не оказывает значительного влияния на работу энергосистемы, по-настоящему влияют только вражеские атаки.

"Единственное, что влияет на это - последствия атак. К сожалению, они происходят каждый день… За последние несколько дней на самом деле много повреждений. Мы не детализуем. В целом система работает, бытовых потребителей мы вообще не ограничиваем. Система работает, и я уверен, что мы выйдем из этого отопительного сезона победителями", - заявил он на прошлой неделе.

В конце января ряд СМИ распространили новость о том, что из-за надвигающегося антициклона с арктическим холодом и морозов до -10 в феврале могут вернуть графики отключений света. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прогнозов на такие ограничения нет.

"Прогнозируемый уровень снижения температуры не приведет к существенным проблемам и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха", - отметили в компании.

Вернутся ли графики отключения света из-за похолодания

С похолоданием на этой неделе вероятность возвращений к плановым графикам отключения света повышается. Но серьезно эту угрозу можно было бы обсуждать, если морозы -10 держались бы на протяжении пары недель. Так как в таком случае из-за роста потребления энергосистема могла бы испытать перегрузку на фоне нехватки резервов для балансировки сети.

Однако погода ожидается более мягкая. Да и сама вероятность не означает, что графики будут 100%. Хотя, по мнению Омельченко, чтобы не перейти к плановым отключениям, нужно предпринять две основные меры.

"Увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы. Чтобы бытовые потребители и промышленники начали экономить, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Если брать вечер, где-то с 17:00 до 22:00 нужно максимально бережно потреблять электрическую энергию. И тогда, скорее всего, мы не вернемся к графикам плановых отключений", - отметил собеседник.

По его словам, серьезные морозы будут только ночью, в целом температура не критично низкая, поэтому если обеспечить достаточный импорт электроэнергии и природного газа, плюс ответственно отнестись к призывам ограничить потребление, то эта неделя пройдет без графиков.

По состоянию на сейчас уже можно констатировать, что пессимистичные прогнозы на нынешний зимний период не сбылись. Да и в целом Украине повезло с зимой 2024-2025 годов.

"Был исключительно теплый декабрь, в январе фактически не было минусовых температур. Уникальное погодное явление, я не видел такого в своей жизни. Но не стоит расслабляться, впереди февраль и март. Думаю, самое сложное в этом сезоне еще впереди", - добавил Омельченко.

При подготовке использовались: информация "Укрэнерго", прогнозы Украинского гидрометцентра на эту неделю, заявление министра энергетики Германа Галущенко, комментарий директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.