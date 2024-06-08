UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ризики відсутні. В Україні обдумують ратифікацію Римського статуту

Фото: в ОП пройшло обговорення щодо ратифікації Римського статуту (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Офісі президента пройшло обговорення щодо необхідності ратифікації Римського статуту. Під час обговорення учасники дійшли рішення, що ратифікація не нестиме жодних ризиків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На нараді, яку проводили генпрокурор Андрій Костін та заступник керівника ОП Ірина Мудра, були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини", - розповіли в ОП.

Що таке Римський статут

Римський статут - міжнародний договір, який передбачав створення Міжнародного кримінального  суду. Статут визначає порядок роботи суду та те, які злочини він розглядає. Зокрема, юрисдикція МКС поширюється на геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Римський статут також дозволяє МКС відкривати розслідування щодо конкретних людей, що вчинили найтяжчі міжнародні злочини. МКС має повноваження вести розслідування навіть щодо найвищого керівництва держав.

Римський статут ратифікували на сьогодні понад 120 країн. Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його.

Нагадаємо, у жовтні Римський статут ратифікувала Вірменія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Римский статутОфіс президента