Украинские шахматисты призвали соперников заблокировать возвращение России в турниры ФИДЕ

Участники Шахматной олимпиады под флагом Украины обратились к иностранным коллегам с призывом предотвратить возвращение России и Беларуси в международные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФШУ .

Отечественные шахматисты изложили позицию в письме, которое обнародовала Федерация шахмат Украины. Скандальное голосование намечено на 21-22 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Будапеште.

"Как вам известно, Ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций, – говорится в обращении. – Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину. и международное сообщество".

В письме украинские гроссмейстеры также подчеркнули, что "решение об отмене санкций может ободрить агрессоров и взорвать безопасность игроков из пострадавших стран, включая Украину".

"Мы призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения", – заявили украинские шахматисты.

Письмо подписали 13 игроков и тренеров сборных Украины, представляющих наше государство на Шахматной олимпиаде в Будапеште. В частности, Александр Белявский, Михаил Бродский, Наталья Букса, Евгения Долуханова, Инна Гапоненко, Василий Иванчук, Антон Коробов, Владимир Онищук, Юлия Осьмак, Руслан Пономарев, Анна Ушенина, Андрей Волокитин и Наталья Жукова.

За что могут проголосовать в Будапеште

ФИДЕ может позволить россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям под своими флагами и проводить турниры на своей территории. С таким предложением выступил президент Федерации шахмат Кыргызстана Бабур Толбаев.

Для принятия решения необходима поддержка большинства из 199 стран-участниц ФИДЕ. По правилам, у каждой федерации есть один голос, несмотря на количество и уровень шахматистов. Поэтому есть опасения, что многие страны Африки и Азии проголосуют в пользу РФ.