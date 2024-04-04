У Ризі затримали хлопця, який на очах у поліції прославляв Путіна і армію Росії

"Наприкінці минулого тижня Держполіція почала кримінальний процес щодо юнака, який 28 березня у Ризі прославляв Путіна і військову агресію Росії", - йдеться в матеріалі.

За інформацією поліції, підозрюваний вигукував російською мовою фрази, які прославляли Путіна, розуміючи, що це чують співробітники Ризької муніципальної поліції, які перебувають поруч, і перехожі.

Інформацію передали Держполіції, у підсумку, п'яного юнака затримали. Наступного дня суд на прохання поліції залишив затриманого під арештом. У справі розпочато кримінальний процес.