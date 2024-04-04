В Риге задержали парня, который на глазах у полиции прославлял Путина и армию России

"В конце прошлой недели Госполиция начала уголовный процесс в отношении юноши, который 28 марта в Риге прославлял Путина и военную агрессию России", - говорится в материале.

По информации полиции, подозреваемый выкрикивал на русском языке фразы, которые прославляли Путина, понимая, что это слышат сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые находятся рядом, и прохожие.

Информацию передали Госполиции, в итоге, пьяного юношу задержали. На следующий день суд по просьбе полиции оставил задержанного под арестом. По делу начат уголовный процесс.