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Рижко принесла первое золото для Украины на Кубке мира по борьбе

Белград, Четверг 17 декабря 2020 10:03
Рижко принесла первое золото для Украины на Кубке мира по борьбе
Фото: Татьяна Рижко (unitedworldwrestling.org)
Автор: Вера Олейник

Украинка Татьяна Рижко выиграла золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по борьбе в сербском Белграде. В командном зачете сборная Украины по женской борьбе заняла второе место.

Об этом сообщает официальная страница спортивной борьбы Украины в Instagram.

В финальной схватке в весовой категории до 65 килограмм Рижко победила Ирину Рингачи из Молдовы - 14:4. На пути к финалу она выиграла у россиянки Марии Кузнецовой в четвертьфинале со счетом 8:4 и у болгарки Мими Христовой в полуфинале - 13:8.

Рижко принесла Украине первую золотую медаль на Кубке мира в Белграде.

Напомним, ранее в женской борьбе украинские спортсменки также завоевали одно серебро и четыре бронзовые медали.

В командном зачете женская сборная Украины заняла второе место.

Отметим, что с 12 по 18 декабря 2020 в Белграде проходит личный (индивидуальный) Кубок мира из трех стилей борьбы (греко-римской, вольной и женской). Соревнования проходят вместо чемпионата мира, который был отменен после отказала некоторых сборных приехать в Сербию из-за коронавируса.

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