Рижко принесла перше золото для України на Кубку світу з боротьби

Фото: Тетяна Рижко (unitedworldwrestling.org)

Українка Тетяна Рижко виграла золоту медаль на індивідуальному Кубку світу з боротьби в сербському Белграді. У командному заліку збірна України з жіночої боротьби посіла друге місце.

Про це повідомляє офіційна сторінка спортивної боротьби України в Instagram.

У фінальній сутичці у ваговій категорії до 65 кілограмів Рижко перемогла Ірину Рингач з Молдови - 14:4. На шляху до фіналу вона виграла у росіянки Марії Кузнєцової у чвертьфіналі з рахунком 8:4 і у болгарки Мімі Христової в півфіналі - 13:8.

Рижко принесла Україні першу золоту медаль на Кубку світу в Белграді.

Нагадаємо, раніше в жіночій боротьбі українські спортсменки також здобули одне срібло та чотири бронзові медалі.

У командному заліку жіноча збірна України посіла друге місце.

Зазначимо, що з 12 по 18 грудня 2020 року в Белграді проходить особистий (індивідуальний) Кубок світу з трьох стилів боротьби (греко-римської, вільної та жіночої). Змагання проходять замість чемпіонату світу, який був скасований після відмовила деяких збірних приїхати до Сербії через коронавірус.