Різдво та Новий рік під час війни: скільки українців святкуватимуть цього року

Лише Різдво святкуватиме 11% опитаних, а лише Новий рік - 4%. Більшість респондентів (56%) святкуватиме Різдво, і Новий рік.

Не святкуватимуть жодне з зазначених свят 11% респондентів і 18% ще не визначилися.

"Попри наратив, що святкування під час війни можуть дозволити собі лише люди, які далекі від її реалій і забули про неї, респонденти, що мають близьких людей, які брали/беруть участь у військових діях під час російсько-української війни, а також ті, чиї близькі перебувають на тимчасово окупованих територіях, так само часто святкуватимуть Новий рік і Різдво цього року, що й респонденти, які не мають таких близьких", - зазначають соціологи.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%