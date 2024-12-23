Різдво та Новий рік під час війни: скільки українців святкуватимуть цього року

Абсолютна більшість українців святкуватимуть цього року і Різдво, і Новий рік. Це стосується і тих респондентів, що мають близьких людей на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Лише Різдво святкуватиме 11% опитаних, а лише Новий рік - 4%. Більшість респондентів (56%) святкуватиме Різдво, і Новий рік.
Не святкуватимуть жодне з зазначених свят 11% респондентів і 18% ще не визначилися.
"Попри наратив, що святкування під час війни можуть дозволити собі лише люди, які далекі від її реалій і забули про неї, респонденти, що мають близьких людей, які брали/беруть участь у військових діях під час російсько-української війни, а також ті, чиї близькі перебувають на тимчасово окупованих територіях, так само часто святкуватимуть Новий рік і Різдво цього року, що й респонденти, які не мають таких близьких", - зазначають соціологи.
Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%
Нагадаємо, Різдво в Україні відзначають 25 грудня, Новий рік - 1 січня. За даними опитування КМІС, у 2024 році більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш важливі свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно. Ставлення до Нового року за рік майже не змінилося (несуттєве зниження з 52% до 47%), але порівняно з ситуацією до вторгнення це свято спустилося з майже першого місця на п'яте.