Різдво Івана Хрестителя: яку молитву обов'язково треба прочитати зранку 24 червня

24 червня православні християни відзначають Різдво Івана Хрестителя - одного з найшанованіших святих у християнстві, пророка і Предтечі Спасителя. У цей особливий день віряни звертаються до святого з молитвами про духовне очищення, захист і зміцнення віри.
РБК-Україна розповідає, яку молитву варто прочитати зранку 24 червня.
Різдво Івана Хрестителя - одне з небагатьох свят, коли вшановується не смерть, а народження святого. У церковному календарі лише три таких дати: Різдво Ісуса Христа, Різдво Пресвятої Богородиці та Різдво Івана Хрестителя.
Свято символізує початок духовного пробудження, час для щирої молитви, покаяння й очищення серця.
За Євангелієм, Іван Хреститель народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети після багаторічного безпліддя. Його народження було передвіщене Архангелом Гавриїлом, а сама подія стала знаком Божої присутності серед людей.
Зранку, до сніданку або перед іконою, віряни традиційно читають особливу молитву до Івана Хрестителя, яка має силу заступництва, очищення душі та підтримки в складні моменти життя.
Молитва до святого Івана Хрестителя
Святий Іоане, Предтече і Хрестителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про Світло і щоб увірували всі в те правдиве Світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на Нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".
Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись Голови Самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоане, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого між народженими.
Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло.
Зціли дyшу мою гpішну, визволи від поpoків і стpaхів. Даруй здоров’я і благоденство сім’ї моїй і усім ближнім. Моли заступнику мій небесний щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного.
Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жив (жила) у Божій благодаті і зміг (змогла) колись увійти туди, куди нічого скверного увійти не може - в Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати тобі Святий Іване Предтече і прославляли Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Цю молитву можна повторювати протягом дня, особливо якщо ви перебуваєте у духовному пошуку, стикаєтесь із сумнівами або потребуєте сили волі.
У день Різдва Івана Хрестителя не можна сваритися, зловживати їжею чи алкоголем, працювати в городі чи на полі, а також займатися гучними святкуваннями. Це час внутрішньої тиші, миру, вдячності та молитви.
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При написанні матеріалу використовувалися статті офіційного сайту ПЦУ.