Різдво Івана Хрестителя 2025: точна дата, заборони і традиції великого свята

Точна дата Різдва Івана Хрестителя у 2025 році

Згідно з новим календарем Православної церкви України, Різдво Івана Предтечі щороку святкується 24 червня, тоді як раніше ця дата припадала на 7 липня.

Різдво Івана Хрестителя: що це за свято

Іоан Хреститель - єдиний із святих, чий день народження відзначається на рівні з Різдвом Христовим і Богородиці. Його ще називають Предтечею - бо саме він "прийшов перед Господом, щоби приготувати шлях".

Церква шанує його за пророчий дар, смирення та подвижництво. Вважалося, що цього дня “відкривається небо” - і Бог чує молитви, сказані щиро.

Ікона Івана Предтечі (фзображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Різдво Івана Хрестителя

Церква радить уникати важкої фізичної праці, сварок, лихослів’я, зловживання алкоголем.

Також існує кілька народних заборон у свято:

Не можна прати чи шити, бо “можна зашити долю”

Не слід купатися в застояних водоймах

Не можна позичати гроші або щось виносити з дому, бо “винесеш щастя”.

Це день, коли варто зупинитися, подякувати Богу за подароване життя, відпустити образи і попросити захисту для себе й родини.

Народні традиції 24 червня

У народі з цим днем пов’язано чимало обрядів і прикмет. Вважалося, що саме на Різдво Івана “сонце грає” - тобто ранок особливий, а вода і рослини мають цілющу силу.

В це свято жінки вмивалися росою з трав, зібраних на світанку. Також люди освячували джерела, криниці, купалися в річках.

А ще наші предки вірили, що зібрані цього дня трави захищають від злих сил.

Цього дня в Україні також проводили обряди очищення: водою, вогнем і молитвою.