Різдво і Новий рік в Івано-Франківську. У скільки обійдеться відпочинок на зимові свята

Чому варто поїхати на зимові свята в Івано-Франківськ

Цьогоріч в Івано-Франківську з 26 по 29 грудня пройде XVI Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях". Його проведуть при монастирі Царя Христа отців Василіян. Під час фестивалю виступатимуть оркестрові колективи, фольклорні гурти, родинні ансамблі та солісти-вокалісти. У програмі заплановано багато колядок, щедрівок та пісень, які відображають історичне минуле нашого народу. Цей фестиваль допоможе створити святковий настрій туристам.

Також в академічному обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки запланована святкова вистава для дітей "Катрусине Різдво", вона пройде 21 та 22 грудня. Вартість квитків від 120 грн. А 23 грудня малюки зможуть насолодитись "Новорічними пригодами щенячого патруля". Ціни на квитки від 200 грн.

Гостям міста обов'язково варто відвідати головну ялинку Івано-Франківська, яку цьогоріч вперше встановили на новій локації – в парку імені Тараса Шевченка.

А туристам, які вперше будуть у місті, варто обійти головні локації Івано-Франківська: піднятись на ратушу (вартість квитків: 40 грн для дорослих та 30 грн для дітей), можна піти у підземелля ратуші (екскурсія коштує 100 грн з особи), відвідати фортечну галерею "Бастіон", де можна придбати сувеніри та вироби народного промислу.

Ще однією перевагою проведення зимових свят в Івано-Франківську є те, що звідти зовсім близько до Карпат. Тому хоча б на день можна поїхати у гори, наприклад, у сусіднє Яремче, Ворохту, Татарів чи Буковель.

Цьогорічна ялинка в Івано-Франківську у парку імені Тараса Шевченка (фото: Суспільне)

У скільки обійдеться бюджетний відпочинок

Найдешевше проживання – у хостелах. Там ціни за ніч у спільному номері стартують від 500 грн з особи. Двомісні номери у готелях на околицях міста коштують від 795 грн за добу. У готелях ближче до центру – від 1 000 грн за добу.

Двомісні номери із покращеними умовами та включеними сніданками коштують в середньому 1 700 – 2 000 грн за добу в новорічний період.

У деяких ресторанах міста можна замовити святкове меню у новорічну ніч, середня вартість 2 500 грн з особи. Святкування розпочинається о 20.00, але треба завчасно бронювати столик у закладі.

В Івано-Франківськ можна добратись на авто або "Укрзалізницею". Вартість плацкарту із Києва – 311 грн, купе – 515 грн. Квитки слід брати завчасно, оскільки на свята на карпатський напрям виникає ажіотаж.

Додамо, що новорічні тури в Івано-Франківськ пропонують чимало компаній. Середня вартість з Києва становить від 6 500 грн за три дні з 30 грудня по 1 січня. Тури на 5 днів, які також включають катання на лижах у Карпатах, коштують від 9 500 грн. Втім слід врахувати, що додатково треба платити за харчування та квитки у туристичні локації.

Вартість житла у новорічну ніч в Івано-Франківську (скриншот сайту booking)

Скільки коштує найдорожчий відпочинок

За даними сайту для резервування житла booking, найдорожче зараз здають апартаменти із двома спальнями у центрі міста. Вартість у новорічну ніч становить 9 100 грн. Дворівневі апартаменти із 3 ліжками можна орендувати за 8 тис. грн на добу.

Трішки дешевше коштують люкси в готелях – 6 200 - 6 500 грн із включеним сніданком за двомісний номер та 8 776 грн за чотиримісний. Також у місті можна знайти смарт-квартири із гарним ремонтом за ціною 5 000-6 000 тис. грн за новорічну ніч.

Додамо, що в елітних готелях розташовані СПА-зони, відвідування яких є безкоштовним для гостей закладу. При цьому можна замовляти додаткові послуги, їх вартість залежить від процедури. Наприклад, ціни на масаж коливаються від 500 до 2 500 грн.

Багато хто відпочинок в Івано-Франківську поєднує з катанням на лижах у Карпатах. Ціни у Буковелі на ski-паси в сезоні 2024-2025 становлять: 1 оглядовий підйом – 350 грн, абонемент на добу – 1 750 грн, VIP – 3 400 грн.

Вартість оренди апартаментів на новорічну ніч в Івано-Франківську (скриншот сайту booking)