Різанину у Кам’янці-Подільському розслідують за трьома статтями: що кажуть у поліції

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, який підозрюють у вчиненні умисного вбивства місцевого жителя та хуліганських діях у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Як розповіли у відомстві, інцидент трапився в ніч на середу, 1 листопада, в одному з районів міста. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння нанесли ножове поранення випадковому перехожому,.

Потім невідомі зайшли у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів. Там вони з хуліганських мотивів побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 та ч.4 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) , п.7 ч.2 статті 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч.2 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців влаштували п'яну поножовщину. В результаті одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, нещодавно у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього.

А наприкінці жовтня у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.

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