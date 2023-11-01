У Кам'янці-Подільському троє військових влаштували поножовщину, є жертви
У Кам'янці-Подільському троє військовослужбовців влаштували п'яну поножовщину. В результаті одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними джерел, увечері 31 жовтня поблизу продуктового магазину "Мічурінськ" п'яні військовослужбовці у ході раптової сварки ударили ножем в груди 32-річного місцевого жителя.
"Потім правопорушники зайшли до під’їзду багатоквартирного житлового будинку, де ножем вбили 18-річного жителя цього ж міста та побили двох чоловіків (38-річного військовослужбовця ЗСУ і 36-річного місцевого жителя). Останнім медичну допомогу надано без госпіталізації", - розповіли джерела РБК-Україна.
В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що загалом правопорушники вбили одну людину та поранили п'ятьох. Наразі вони затримані.
Нагадаємо, нещодавно у Павлограді (Дніпропетровська область) чоловік з ножем напав на поліцейських, які прибули на виклик. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронцям довелося стріляти в нього.
А наприкінці жовтня у Києві невідомі напали з ножем на військового. Військового госпіталізували, а нападників шукають.
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