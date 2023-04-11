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Роют окопы и не только: мэр Мелитополя о панических попытках РФ построить оборону в регионе

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 17:15
Роют окопы и не только: мэр Мелитополя о панических попытках РФ построить оборону в регионе Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Запорожской области пытаются построить систему обороны. Они роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Запорожской области готовятся остаться в украинской земле. Роют себе могилы в 4 ряда. В последнее время портят землю частных садов в Терпене возле Мирного", - сказал мэр города.

По его словам, россияне ставят "зубы дракона", в частности, в районе Розовки и дальше вдоль границы Запорожской и Донецкой областей. Также они приготовили большое количество древесины для своих окопов, а везут через Мелитополь из Крыма на север оккупированной части Запорожской области.

"Россияне уничтожают деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляют лес кругляк через Мирное. Оккупанты панически готовятся к обороне: перерыли нашу землю как кроты", - сказал мэр.

Окоп на оккупированной части Запорожской области

Следует отметить, что сегодня, 8 апреля, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, протяженность которого составляет 70 километров.

Он находится от поселка Семеновка, которое находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 и завершили работы 18 октября.

Напомним, что выкапывание российскими военными окопа в Запорожской области протяженностью 70 километров является проявлением страха перед украинским контрнаступлением.

Добавим, что спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк высмеяла окоп россиян, отметив, что у оккупантов не будет других побед - "пусть будут рекордсменами по окопам".

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