Роют окопы и не только: мэр Мелитополя о панических попытках РФ построить оборону в регионе

Россияне в Запорожской области пытаются построить систему обороны. Они роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Запорожской области готовятся остаться в украинской земле. Роют себе могилы в 4 ряда. В последнее время портят землю частных садов в Терпене возле Мирного", - сказал мэр города.

По его словам, россияне ставят "зубы дракона", в частности, в районе Розовки и дальше вдоль границы Запорожской и Донецкой областей. Также они приготовили большое количество древесины для своих окопов, а везут через Мелитополь из Крыма на север оккупированной части Запорожской области.

"Россияне уничтожают деревья Старобердянского лесничества Мелитопольского района и переправляют лес кругляк через Мирное. Оккупанты панически готовятся к обороне: перерыли нашу землю как кроты", - сказал мэр.

Окоп на оккупированной части Запорожской области

Следует отметить, что сегодня, 8 апреля, Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках окоп россиян в Запорожской области, протяженность которого составляет 70 километров.

Он находится от поселка Семеновка, которое находится под Мелитополем, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 и завершили работы 18 октября.