Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh удостоились награды Tripadvisor

Мощная комбинация Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh в очередной раз продемонстрировала свое лидерство в сфере гостеприимства, когда путешественники со всего мира проголосовали на Tripadvisor за вручение награды "Travelers Choice Best of the Best 2020" ("Выбор путешественников – Лучшие из лучших 2020").

Отель Rixos Sharm El Sheikh, демонстрирующий роскошь и великолепие в премиальной локации залива Набк-Бэй, получил отличные отзывы взыскательных клиентов, заняв 1-е место в категории "Все включено" на Ближнем Востоке и в Египте и 14-е место в категории "Все включено" в мире.

За разнообразие, инклюзивность и способность радовать гостей всех возрастов, в частности, в аквапарке Aquaventure и детском клубе Rixy, путешественники со всего мира отнесли Rixos Premium Seagate в шестерку лучших в категории "Отель для семьи" на Ближнем Востоке.

Награды Tripadvisor ежегодно присуждаются тем компаниям, которые являются лучшими из лучших на крупнейшей в мире туристической платформе. Каждый месяц 463 миллиона путешественников просматривают сайт и приложение Tripadvisor в поисках лучших туристических услуг, чтобы сделать свою поездку незабываемой. Tripadvisor предлагает 860 миллионов отзывов и 8,7 миллиона рекомендаций на 28 языках по самым исключительным отелям, ресторанам и развлечениям на 49 рынках мира.

Rixos Premium Seagate и Rixos Sharm El Sheikh, входящие в 1% лучших отелей мира и получившие отличные отзывы от путешественников и гостей со всего мира, стали гордостью сети отелей Rixos.

Эркан Йилдрим, управляющий директор Rixos Egypt, сказал: "Сердечная благодарность и признательность нашим уважаемым гостям за то, что они поделились своими безупречными отзывами на Tripadvisor. Для Rixos Sharm El Sheikh и Rixos Premium Seagate большая честь быть признанными и включенными в эшелон отелей, предоставляющих сервис мирового класса. Со своей неизменной приверженностью к инновациям мы гарантируем нашим дорогим гостям самые роскошные и изысканные гостиничные услуги и новые незабываемые Rixos Moments".

О Rixos Hotels

Rixos Hotels – это стремительно растущая сеть премиальных отелей, набирающая все большую популярность во всем мире. Группа с центром в Анталии сегодня управляет роскошными курортами, виллами и городскими отелями в различных регионах мира, включая Турцию, Европу, СНГ, Северную Африку и Средний Восток.

Отели Rixos удобно расположены в первоклассных и исторических локациях. Группа Rixos разработала инновационную методику гостеприимства, сочетающую в себе традиции и современность, которую воплощают в жизнь 10 000 сотрудников компании.

Виллы Rixos, спроектированные для роскошного долгосрочного проживания, оснащены самым современным оборудованием. Собственный дворецкий и консьерж дополняют эксклюзивный сервис, на котором останавливают свой выбор взыскательные и знаменитые путешественники со всего мира.

Все отели Rixos имеют оздоровительные центры с турецкими банями и прекрасные SPA-центры, создающие аутентичную расслабляющую атмосферу.

За гостеприимство, индивидуальный подход и отличную кухню отели Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Great Hotels of the World.