Rixos Premium Seagate та Rixos Sharm El Sheikh отримали нагороди Tripadvisor

Потужна комбінація Rixos Premium Seagate та Rixos Sharm El Sheikh в черговий раз продемонструвала своє лідерство у сфері гостинності, коли мандрівники з усього світу проголосували на Tripadvisor за вручення нагороди "Travelers Choice Best of the Best 2020" ("Вибір мандрівників - Кращі з кращих 2020").

Готель Rixos Sharm El Sheikh, що демонструє розкіш і пишність в преміальній локації затоки Набк-Бей, отримав відмінні відгуки вимогливих клієнтів, зайнявши 1-е місце в категорії "Все включено" на Близькому Сході та в Єгипті й 14-е місце в категорії "Все включено" у світі.

За різноманітність, інклюзивність і здатність радувати гостей будь-якого віку, зокрема, в аквапарку Aquaventure і дитячому клубі Rixy, мандрівники з усього світу віднесли Rixos Premium Seagate в шістку кращих в категорії "Готель для сім'ї" на Близькому Сході.

Нагороди Tripadvisor щорічно присуджуються тим компаніям, які є кращими з кращих на найбільшій у світі туристичній платформі. Щомісяця 463 мільйони мандрівників переглядають сайт і додаток Tripadvisor в пошуках кращих туристичних послуг, щоб зробити свою поїздку незабутньою. Tripadvisor пропонує 860 мільйонів відгуків і 8,7 мільйона рекомендацій на 28 мовах по самим винятковим готелям, ресторанам і розваг на 49 ринках світу.

Rixos Premium Seagate і Rixos Sharm El Sheikh, що входять до 1% кращих готелів світу і отримали відмінні відгуки від мандрівників і гостей з усього світу, стали гордістю мережі готелів Rixos.

Еркан Йілдрім, керуючий директор Rixos Egypt, сказав: "Сердечна подяка і вдячність нашим шановним гостям за те, що вони поділилися своїми бездоганними відгуками на Tripadvisor. Для Rixos Sharm El Sheikh і Rixos Premium Seagate велика честь бути визнаними та включеними в ешелон готелів, що надають сервіс світового класу. Зі своєю незмінною прихильністю до інновацій ми гарантуємо нашим дорогим гостям найрозкішніші й вишукані готельні послуги та нові незабутні Rixos Moments".

Про Rixos Hotels

Rixos Hotels - це стрімко зростаюча мережа преміальних готелів, що набирає все більшу популярність у всьому світі. Група з центром в Анталії сьогодні керує розкішними курортами, віллами та міськими готелями в різних регіонах світу, включаючи Туреччину, Європу, СНД, Північну Африку та Середній Схід.

Готелі Rixos зручно розташовані в першокласних і історичних локаціях. Група Rixos розробила інноваційну методику гостинності, що поєднує в собі традиції та сучасність, яку втілюють в життя 10 000 співробітників компанії.

Вілли Rixos, спроектовані для розкішного довгострокового проживання, оснащені найсучаснішим обладнанням. Власний дворецький і консьєрж доповнюють ексклюзивний сервіс, на якому зупиняють свій вибір найвибагливіші та знамениті мандрівники з усього світу.

Всі готелі Rixos мають оздоровчі центри з турецькими лазнями й прекрасні SPA-центри, що створюють автентичну розслаблюючу атмосферу.

За гостинність, індивідуальний підхід і відмінну кухню готелі Rixos неодноразово удостоювалися престижних міжнародних нагород: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Great Hotels of the World.