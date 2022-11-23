У Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня

Через знеструмлення Рівного внаслідок чергового ракетного удару російської армії навчальний процес у школах та дитячих садочках міста припинили до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.

"Педагоги вже повідомляють батьків про зміни. Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням", - додав мер.

Повідомляється, що всі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасовуються.

"Навчальний процес у школах та садочках припиняємо до кінця тижня", - написав Третяк.

Нагадаємо, Росія сьогодні черговий раз завдала масових ракетних ударів по Україні. У частині регіонів повідомляють про вибухи, спостерігають проблеми зі світлом.

Окрім того, під час ракетної атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.