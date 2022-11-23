UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня

Фото: у Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Через знеструмлення Рівного внаслідок чергового ракетного удару російської армії навчальний процес у школах та дитячих садочках міста припинили до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.

"Навчальний процес у школах та садочках припиняємо до кінця тижня", - написав Третяк.

Повідомляється, що всі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасовуються.

"Педагоги вже повідомляють батьків про зміни. Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням", - додав мер.

Нагадаємо, Росія сьогодні черговий раз завдала масових ракетних ударів по Україні. У частині регіонів повідомляють про вибухи, спостерігають проблеми зі світлом.

Окрім того, під час ракетної атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівнеракетный удар