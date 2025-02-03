Раділа вибуху у ТЦК: у Рівному працівницю дитсадка відсторонили від роботи через коментар
У Рівному від роботи відсторонили працівницю дитячого садка №44 "Попелюшка" після того, як у соцмережах з'явився коментар, що викликав обурення серед місцевої громади. Жінку звинуватили у прояві неповаги до військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram полковника Збройних сил України Анатолія Штефана.
За інформацією управління освіти міста Рівне, працівницю кухні закладу дошкільної освіти, Світлану Рожкову, тимчасово відсторонили від роботи на час проведення службового розслідування.
Управління освіти наголосило, що засуджує будь-які прояви неповаги до військових та підкреслює важливість підтримки ЗСУ в умовах війни.
Скандал розгорівся після того, як в мережі було опубліковано скріншот коментаря, в якому жінка нібито висловлювала радість з приводу загибелі та поранення людей з її рідного міста. Також, виховательку дитсадка внесли в базу "Миротворець" через підтримку агресії РФ.
Фото: Telegram Анатолія Штефана
Після цього, вона змінила своє фото профілю на зображення кота та патріотичний прапор.
Фото: Telegram Анатолія Штефана
На своєму акаунті в Facebook, вона заперечила свою причетність до публікації цього коментаря, заявивши, що її сторінку зламали.
Фото: Telegram Анатолія Штефана
За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, він висловив свое переконання, що фахівцям кіберполіції або СБУ буде неважко з'ясувати, хто стоїть за зламом її акаунта.
На даний момент поліція Рівного проводить розслідування, а місцеві органи освіти чекають на результати перевірки.
Нагадаємо, що вибух стався близько 16:00 в будівлі Рівненського ТЦК загинула одна особа та ще кількох поранено. На місці працювали слідчо-оперативні група, співробітники СБУ та інші екстрені служби.