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У Рівному відсторонили начальника управління освіти через скандал з закупівлями

Фото: начальник управління освіти Рівного Богдан Турович (itvmg com)
Автор: Наталія Юрченко

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича відсторонили від посади через скандал з закупівлями продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Рівного Олександра Третяка в Telegram.

Міський голова підписав розпорядження про відсторонення чиновника на час проведення службового розслідування. Про деталі розслідування мер пообіцяв поінформувати пізніше.

За даними "Суспільного", Туровича пов'язують зі скандалом з закупівлею продуктів для дитячих садків Рівного. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 гривень за кілограм. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

Нагадаємо, нещодавно заступника голова Сумської ОВА Олега Клименчукова відсторонили від посади, оскільки правоохоронці підозрюють його у розкраданні державних коштів, які виділили на відновлення інфраструктури.

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