У Рівному відсторонили начальника управління освіти через скандал з закупівлями

Міський голова підписав розпорядження про відсторонення чиновника на час проведення службового розслідування. Про деталі розслідування мер пообіцяв поінформувати пізніше.

За даними "Суспільного", Туровича пов'язують зі скандалом з закупівлею продуктів для дитячих садків Рівного. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 гривень за кілограм. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

Нагадаємо, нещодавно заступника голова Сумської ОВА Олега Клименчукова відсторонили від посади, оскільки правоохоронці підозрюють його у розкраданні державних коштів, які виділили на відновлення інфраструктури.

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