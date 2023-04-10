В Ровно УПЦ МП запретили пользоваться землями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ровно Александра Третьяка в Telegram.

"На внеочередной сессии Ровенского городского совета прекратили право пользования земельными участками на территории общины, которые используют УПЦ (Московский патриархат)", - говорится в сообщении.

Также депутаты горсовета обратились к парламенту, Кабмину и СБУ в Ровенской области по поводу запрета деятельности УПЦ МП в Украине.

Напомним, в Хмельницком после избиения военного священниками Московского патриархата депутаты горсовета лишили земли храмов УПЦ МП.

Также отметим, что СБУ объявила подозрение бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу за разжигание вражды среди верующих.

Позже суд избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста.

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