Сегодня, 11 февраля, в Ровно трое детей провалились под лед. Поиски одного из них продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию .

По данным полиции, сегодня около 18:45 к ним поступило сообщение, что трое парней провалились под лед.

По предварительной информации, в водоеме на микрорайоне Юбилейный под лед провалились трое подростков, ориентировочно 14 лет.

Фото: в Ровно трое детей провалились под лед (t.me/NPU_Rivne)

Двоих из них удалось спасти. Пока ребята находятся в больнице, их состояние оценивают медики. Однако поиски еще одного молодого человека продолжаются.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы", - заявили правоохранители.

Отметим, в полиции отметили не выходить на лед, если его толщина менее 7 см.