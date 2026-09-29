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У Рівному та ще п'яти областях перебої зі світлом через обстріли

11:23 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Фото: блекаут (GettyImages)

Після атак та пошкодження енергетичної інфраструктури перебої з електропостачанням зафіксували у кількох регіонах України. Енергетики вже працюють над відновленням, а обмеження споживання електроенергії 29 вересня наразі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго.

Частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях залишилася без електроенергії через наслідки бойових дій та пошкодження енергетичної інфраструктури.

У регіонах, де дозволяє ситуація із безпекою, енергетики проводять відновлювальні роботи. При цьому на 29 вересня обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Рівне також залишилося без світла

Окреме аварійне відключення сталося у центральній частині Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання до будинків жителів Рівного.

У Міненерго закликали українців наскільки можна перенести активне використання електроенергії на період з 10:00 до 16:00.

Увечері з 17:00 до 22:00 споживачів просять скоротити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадуємо, що в ніч та вранці 29 вересня російські війська завдали ударів по Одесі та області. Внаслідок атаки було зруйновано підприємство та пошкоджено портову інфраструктуру, ліцей та притулок для тварин, є постраждалі.

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Війна в УкраїніБлекаутЕнергетики