У Рівному та ще п'яти областях перебої зі світлом через обстріли

Частина споживачів у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях залишилася без електроенергії через наслідки бойових дій та пошкодження енергетичної інфраструктури.

У регіонах, де дозволяє ситуація із безпекою, енергетики проводять відновлювальні роботи. При цьому на 29 вересня обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Рівне також залишилося без світла

Окреме аварійне відключення сталося у центральній частині Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Наразі енергетики вже працюють над тим, щоб повернути електропостачання до будинків жителів Рівного.

У Міненерго закликали українців наскільки можна перенести активне використання електроенергії на період з 10:00 до 16:00.

Увечері з 17:00 до 22:00 споживачів просять скоротити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.