У Рівному сьогодні частково не буде світла: адреси

Мешканці частини Рівного залишаться без світла у середу, 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.
"Сьогодні, 2 листопада, майстри "Рівнеобленерго" проводитимуть планові капітальні ремонтні роботи на одній з підстанцій", - розповів він.
За словами очільника міста, до кінця дня вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тиннівська, Лугова.
"Майстри "Рівнеобленерго" намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання", - додав Третяк.
Як повідомлялось, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.