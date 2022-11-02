В Ровно сегодня частично не будет света: адреса

Жители части Ровно останутся без света в среду, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Третяка.

"Сегодня, 2 ноября, мастера "Ровнооблэнерго" будут проводить плановые капитальные ремонтные работы на одной из подстанций", - рассказал он.

По словам главы города, до конца дня будут выключать свет на улицах Гашека, Тынновская, Луговая.

"Мастера "Ровнооблэнерго" постараются завершить работы максимально быстро и возобновить электроснабжение", - добавил Третяк.