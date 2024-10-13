У Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції (відео)

Фото: у Рівному підліток на викраденому автомобілі втікав від поліції (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Правоохоронцям довелось влаштувати перегони за 14-річним хлопцем у Рівному. Він тікав на викраденому авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.