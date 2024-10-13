В Ровно подросток на украденном автомобиле убегал от полиции (видео)

Фото: в Ровно подросток на украденном автомобиле скрывался от полиции (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Правоохранителям пришлось устроить гонку за 14-летним парнем в Ровно. Он убегал на украденном авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.