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В Ровно подросток на украденном автомобиле убегал от полиции (видео)

Ровно, Воскресенье 13 октября 2024 14:50
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В Ровно подросток на украденном автомобиле убегал от полиции (видео) Фото: в Ровно подросток на украденном автомобиле скрывался от полиции (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранителям пришлось устроить гонку за 14-летним парнем в Ровно. Он убегал на украденном авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"Вчера утром правоохранители заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, наехавший на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать. Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование", - говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель игнорировал требования остановиться, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

"На улице Евгения Коновальца он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком. Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", - отметили в полиции.

На место была вызвана ювенальная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в июле возле рынка "Привоз" в Одессе произошел конфликт, во время которого полицейские открыли огонь.

А в мае в польском городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

А в январе прошлого года полицейские устроили погоню за женщиной в Днепре. Она пыталась скрыться с места ДТП.

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