Рівність з розгромним фіаско. Як Чехія незручним суперником для збірної України стала

Хоч від українського Ужгорода до чеської Острави всього лише якихось 400 км із хвостиком, та футболісти обох країн на рівні збірних не перетиналися майже два десятиліття. Перший матч відбувся аж у 2011 році, коли Україна через контрольні поєдинки готувалася до домашнього Євро-2012.

Перший млинець вийшов глевким. Команда Олега Блохіна приїхала до Праги близьким до оптимального складу. Зокрема, в старті вийшли аж дев'ять учасників майбутнього чемпіонату Європи. Тим не менше, "синьо-жовті" зазнали розгрому. Кадлєц до 12-ї хвилини встиг оформити дубль, а його заспів на старті другої половини підтримали Резек і Коларж. Мілевський, Девіч, Селезньов, Воронін і Шиндер відповіді не знайшли.

Новий спаринг команди провели відразу ж після Євро-2012. Зустрілися збірні України та Чехії на "Арені Львів", злегка оновивши склади. Такий підхід пішов на користь підопічним Блохіна, які цього разу зберегли ворота сухими. Щоправда, й самі не змогли пробити легендарного Чеха в рамці гостей (0:0).

Наступне подвійне побачення команд припало на прем'єрний сезон Ліги націй. "Синьо-жовті" з чехами потрапили до групи B1 зі ще одним представником регіону – збірною Словаччини. Розпочали з поєдинку в Угерске-Градіште. Україна під керівництвом Андрія Шевченка знову пропустила швидкий м'яч – Шик увірвався в штрафний з лівого флангу та потужно пробив у ближній кут, а Пятов допомогти збірній не зумів.

Хтозна, як розгорнулися би події в другому таймі, якби українська збірна не забила в роздягальню. Марлос накрутив кількох оборонців і покотив у штрафний, де Ярмоленко дотепно пропустив м'яч, а Коноплянка хитнув суперника та пробив низом прямісінько в кут. У другому таймі команда Шевченка тиснула на господарів і таки забила на останній хвилині основного часу – Зінченко вчасно опинився на добиванні після помилки кіпера Вацліка на виході.

Після мінімальної перемоги над словаками збірна України прийняла Чехію у Харкові. З гостинністю не склалося. Маліновський під завісу першої половини розрядив гармату метрів із 25-ти та приніс "синьо-жовтим" третю перемогу поспіль. Цей успіх дозволив підопічним Шевченка достроково піднятися в Дивізіон A навіть з фіаско проти збірної Словаччини на фініші змагань (1:4).

Восени 2021-го команди зіграли контрольний поєдинок у рамках підготовки до вирішальних турів кваліфікації перед ЧС-2006. Тодішній керманич збірної України Олександр Петраков задіяв експериментальний склад. Зокрема, в старті з'явилися Бойко, Качараба, Корнієнко, Макаренко, а з лави запасних – Булеца та Кочергін. На видовищний гол "гірника" Корнієнка в середині першого тайму чехи тоді відповіли забитим м'ячем Видри на 90-й хвилині.

Нарешті всього місяць тому збірна України гостювала в Празі. Чеська команда повела в рахунку на 21-й хвилині, коли Черни обікрав Шапаренка та вдало прострілив на Шульца. Хавбек київського "Динамо" реабілітувався на 37-й, класним навісом знайшовши на межі воротарського Ваната. Та перед перервою чехи вдруге вийшли вперед – після серії рикошетів Шульц упіймав м'яч і першим дотиком поклав у кут.

Другий тайм був насичений на події, але наступного забитого м'яча довелося зачекати до 80-ї хвилини. Після втручання VAR арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота українців, а Соучек холоднокровно виконав вирок. "Синьо-жовті" продовжили битися і доволі швидко скоротили відставання в рахунку зусиллями Судакова, який головою замкнув навіс Циганкова. Та на більше не замахнулися.

Отже, збірна Чехії – незручний суперник для України. У попередніх шести поєдинках різні покоління "синьо-жовтих" перемогли двічі. Щоправда, українська збірна виграла два з трьох поєдинків із турнірним значенням. Підвищити відсоток таких переможних матчів підопічні Сергія Реброва спробують в польскому Вроцлаві в понеділок, 14 жовтня.