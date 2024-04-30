На рівні Західної Європи: НБУ оцінив кількість платежів та переказів в Україні

Кожен українець за пів року здійснює в середньому 90 безготівкових операцій з платіжними картками та 41 кредитовий переказ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, використання в Україні кредитових трансферів та платіжних карток для безготівкових розрахунків співставне з такими країнами, як Франція та Німеччина, випереджає показники Італії, Угорщини, Румунії, водночас поступається країнам Балтії, Нідерландам тощо.

Миттєві платежі

Як зазначив Андрій Поддєрьогін, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку, центральні банки як каталізатори змін на платіжному ринку сприяють упровадженню миттєвих кредитових переказів.

"Сьогодні всі центральні банки наполегливо працюють над розвитком та поширенням миттєвих кредитових переказів, які є новим інструментом, що дасть змогу зменшити витрати надавачів платіжних послуг та вартість платежів для користувачів" - сказав він.

За його словами, миттєві кредитові перекази, які гарантовано зараховуються на рахунок отримувача коштів протягом 10 секунд, відкривають абсолютно нові можливості для створення інноваційних сервісів для учасників платіжного ринку.

НБУ також працює над упровадженням в Україні функціоналу миттєвих платежів у системі електронних платежів (СЕП) НБУ. Очікується, що вони запрацюють в I кварталі 2025 року.

"Наразі ми розробили формулу, яка сприятиме успішному впровадженню миттєвих платежів, основу якої становить забезпечення миттєвого виконання платіжних операцій (від 2 до 10 секунд), доступність для всіх користувачів, використання зручних способів обміну реквізитами, єдиного користувацького досвіду, єдиних принципів тарифікації та торговельної марки", - сказав Поддєрьогін.

За даними НБУ, українці протягом другого півріччя 2023 року здійснили понад 5 млрд безготівкових операцій. З них третина (1,7 млрд) - здійснювалася без використання платіжних карток (кредитові перекази). Водночас більший обсяг коштів перераховувався саме через кредитові перекази (57% проти 43%, що припадали на суму безготівкових операцій з платіжними картками).