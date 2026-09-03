Рівні тривог, скорочення комендантської години і не лише: Кабмін затвердив нові правила

В Україні по-новому реагуватимуть на тривоги. Зокрема, буде введено два рівні повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Сергія Корецького в Telegram.
Систему оповіщення про небезпеку повністю оновлюють, щоб надати людям та бізнесу більше передбачуваності:
"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за суворого дотримання вимог безпеки", - зазначив він.
При цьому обов'язковою умовою є доступ відвідувачів та персоналу до укриття. Тому бізнесу, який не має укриттів, дають 3 місяці на вирішення питання.
Уряд рекомендував Києву забезпечити повноцінну роботу метро у Києві під час "жовтого" рівня тривог. Також столиця повинна буде за необхідності збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися роботи, метро чи лікарень.
Водночас київській владі рекомендували скоротити тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00. Пропонується дозволити рух транзитного важкого транспорту та перевезення пасажирів під час комендантської години.
Також уряд вимагає від громад прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів для захисту людей від уламків.
Варто зауважити, що такі правила в Україні запроваджують на тлі нової тактики російських атак. Ворог протягом дня безперервно запускає по Україні реактивні безпілотники.
Через постійні тривоги у Києві розпочався транспортний колапс, також значні проблеми у роботі виникають і у бізнесу.