Уровни тревог, сокращение комендантского часа и не только: Кабмин утвердил новые правила

В Украине будут по-новому реагировать на тревоги. В частности, будут введены два уровня воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого в Telegram.
Систему оповещения об опасности полностью обновляют, чтобы предоставить людям и бизнесу больше предсказуемости:
"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности", - отметил он.
При этом обязательным условием является доступ посетителей и персонала к укрытиям. Тому бизнесу, у которого нет укрытий, дают 3 месяца на решение вопроса.
Правительство рекомендовало Киеву обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время "желтого" уровня тревог. Также столица должна будет при необходимости увеличивать количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, метро или больниц.
В то же время киевским властям рекомендовали сократить продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00. Предлагается разрешить движение транзитного тяжелого транспорта и перевозку пассажиров во время комендантского часа.
Также правительство требует от общин ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий для защиты людей от обломков.
Стоит заметить, что такие правила в Украине вводят на фоне новой тактики российских атак. Враг в течение дня непрерывно запускает по Украине реактивные беспилотники.
Из-за постоянных тревог в Киеве начался транспортный коллапс, также значительные проблемы в работе возникают и у бизнеса.