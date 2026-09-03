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Уровни тревог, сокращение комендантского часа и не только: Кабмин утвердил новые правила

22:21 03.09.2026 Чт
2 мин
В Украине вводят "желтый" и "красный" уровни воздушных тревог
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине вводят новые правила реагирования на тревоги (Getty Images)

В Украине будут по-новому реагировать на тревоги. В частности, будут введены два уровня воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого в Telegram.

Два уровня тревог и новые звуковые сигналы

Систему оповещения об опасности полностью обновляют, чтобы предоставить людям и бизнесу больше предсказуемости:

  • Желтый уровень: будет базово объявляться при налете вражеских дронов;
  • Красный уровень: касается ракетной опасности, баллистических атак и массированных обстрелов.

"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности", - отметил он.

При этом обязательным условием является доступ посетителей и персонала к укрытиям. Тому бизнесу, у которого нет укрытий, дают 3 месяца на решение вопроса.

Изменения для Киева: транспорт и комендантский час

Правительство рекомендовало Киеву обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время "желтого" уровня тревог. Также столица должна будет при необходимости увеличивать количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, метро или больниц.

В то же время киевским властям рекомендовали сократить продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00. Предлагается разрешить движение транзитного тяжелого транспорта и перевозку пассажиров во время комендантского часа.

Мобильные укрытия

Также правительство требует от общин ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий для защиты людей от обломков.

Стоит заметить, что такие правила в Украине вводят на фоне новой тактики российских атак. Враг в течение дня непрерывно запускает по Украине реактивные беспилотники.

Из-за постоянных тревог в Киеве начался транспортный коллапс, также значительные проблемы в работе возникают и у бизнеса.

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