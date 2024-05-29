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У Рівненській області уламки "Шахеда" впали на енергооб'єкт, були відключення світла

Фото: у Рівненській області уламки "Шахеда" впали на енергооб'єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області в ніч на 29 травня працювала протиповітряна оборона. Уламки дрона впали на енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля у Telegram.

Він зазначив, що внаслідок падіння уламків "Шахеда" на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту. Це призвело до знеструмлення частини населених пунктів Рівненської області.

За словами голови ОВА, електропостачання відновлене. Внаслідок атаки люди не постраждали.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 14 дронів-камікадзе. Пуски були з Приморсько-Ахтарська у Росії.

Сили протиповітряної оборони України знищили 13 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Варто додати, що останніми місяцями росіяни знову націлилися на українську енергетику. Окупанти завдають комбінованих атак з використанням великої кількості дронів та різних типів ракет.

Через масштабні пошкодження енергетики в Україні знову почали вимикати світло за графіками. Станом на ранок, як повідомило "Укренерго", сьогодні відключень світла не планується.

 

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Рівненська областьАтака дронівВідключеня світлаЕнергетики