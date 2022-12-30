У Рівненській області на новорічні свята не вимикатимуть світло, але є умова

У Рівненській області 31 грудня та 1 січня енергетики намагатимуться не вводити графіки погодинних обмежень електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Виділений нічний ліміт для області поки що необмежений. Це дозволяє пройти нічний час доби без відключень. Денний ліміт, за умови економного споживання, також дозволить пройти ці дні без відключень", - йдеться у повідомленні.

За словами Коваля, енергетикам потрібна допомога мешканців регіону. Тому необхідно максимально економно використати електроенергію протягом цих днів.

"Навіть одна відключена лампочка - вагомий внесок у проходження святкових днів зі світлом", - додав голова Рівненської ОВА.