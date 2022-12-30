ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет, но есть условие

Новина українською →
Ровно, Пятница 30 декабря 2022 22:21
В Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет, но есть условие Фото: в Ровенской области на новогодние праздники не будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Ровенской области 31 декабря и 1 января энергетики постараются не вводить графики почасовых ограничений электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Выделенный ночной лимит для области пока неограничен. Это позволяет пройти ночное время суток без отключений. Дневной лимит, при условии экономного потребления, также позволит пройти эти дни без отключений", - говорится в сообщении.

По словам Коваля, энергетикам нужна помощь жителей региона. Поэтому необходимо максимально экономно использовать электроэнергию в течение этих дней.

"Даже одна отключенная лампочка – весомый вклад в прохождение праздничных дней со светом", - добавил глава Ровенской ОВА.

Как сообщалось, городской голова Ровно Александр Третяк 7 декабря обратился в "Укрэнерго" и СБУ в области, чтобы те проверили справедливость распределения электроэнергии.

Также недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможно Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Ровенская область Электроэнергия
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок