Рівненські піротехніки отримали допомогу від американських партнерів: яку саме

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненської області отримали від партнерів з США спецобладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію ДСНС України.

Так, до рівненських рятувальників прибув американський фахівець з розмінування Раян Хендріксон. Він передав їм обладнання для піротехнічних підрозділів:

робота для розмінування;

50 кевларових касок;

30 бронежилетів 4-го класу;

10 бойових протиосколкових костюмів;

10 міношукачів та інше додаткове спорядження.

Це спорядження активно використовуватимуть рівненські піротехніки під час розмінування деокупованих територій на сході та півдні України.