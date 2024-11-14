У ОК "Захід" зробили нову заяву про мобілізацію на Рівненщині

На Рівненщині представники ТЦК за останні три місяці мобілізували кілька тисяч українців. Це певною мірою задовольняє потреби ЗСУ.

"Завдяки скоординованим діям органів місцевого самоврядування спільно з представниками ТЦК та СП лише на території Рівненської області за останні три місяці було мобілізовано кілька тисяч громадян України, що, за нашими підрахунками, певною мірою задовольняє потреби комплектування сил оборони України від Рівненської області", - заявив Домбровський.

Проте Домбровський також наголосив, що показники мобілізації громадян у різних регіонах розходяться.

Крім того, представник ОК "Захід" нагадав і про проходження військово-лікарської комісії. Зокрема для українців, які мають статус "обмежено придатних".

"Військовозобов'язані громадяни, які раніше мали цей статус, повинні в обов'язковому порядку повторно пройти ВВК. Зробити це необхідно відповідно до змін чинного законодавства до 5 лютого 2025 року", - повідомив Домбровський.