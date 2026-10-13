Рівненщину атакували дрони: пошкоджені гуртожитки та житлові будинки

Після 22:00 понеділка, 12 жовтня, ворог почав атакувати Рівненщину, пролунали вибухи. В результаті пошкодило гуртожитки та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної адміністрації Олександра Коваля.

Вибухи в області пролунали близько 23:00 кілька разів. Коваль прибув на місце прильотів. За його словами, загроза була для багатьох районів, однак більше за все постраждав Сарненський.

"У Сарненському районі зафіксували кілька прильотів по непрацюючих підприємствах. Також постраждала цивільна інфраструктура", - написав один із пабліків, посилаючись на ОВА.

Губернатор Рівненщини прибув на місця пошкоджень та скоординував всі потреби з представниками екстрених служб.

Також повідомлялось в Telegram-каналах, що попередньо росіяни намагались атакувати залізничну інфраструктуру та депо на Рівненщині й Хмельниччині.

Окрім ракет на обласний центр та регіони актвино курсували реактивні дрони.