Ровенщину атаковали дроны: повреждены общежития и жилые дома

После 22:00 понедельника, 12 октября, враг начал атаковать Ровенщину, раздались взрывы. В результате повредило общежития и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу облгосадминистрации Александра Коваля.

Взрывы в области раздались около 23:00 несколько раз. Кузнец прибыл на место прилетов. По его словам, угроза была для многих районов, однако больше всего пострадал Сарненский.

"В Сарненском районе зафиксировали несколько прилетов по неработающим предприятиям. Также пострадала гражданская инфраструктура", – написал один из пабликов, ссылаясь на ОВА.

Губернатор Ровенской области прибыл на места повреждений и скоординировал все нужды с представителями экстренных служб.

Также сообщалось в Telegram-каналах, что предварительно россияне пытались атаковать железнодорожную инфраструктуру и депо в Ровенской и Хмельнитчине.

Кроме ракет на областной центр и регионы, актвино курсировали реактивные дроны.