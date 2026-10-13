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Ровенщину атаковали дроны: повреждены общежития и жилые дома

03:00 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Ровенщину атаковали дроны: повреждены общежития и жилые дома Фото: спасатель ГСЧС Украины (ГСЧС)
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После 22:00 понедельника, 12 октября, враг начал атаковать Ровенщину, раздались взрывы. В результате повредило общежития и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу облгосадминистрации Александра Коваля.

Взрывы в области раздались около 23:00 несколько раз. Кузнец прибыл на место прилетов. По его словам, угроза была для многих районов, однако больше всего пострадал Сарненский.

"В Сарненском районе зафиксировали несколько прилетов по неработающим предприятиям. Также пострадала гражданская инфраструктура", – написал один из пабликов, ссылаясь на ОВА.

Губернатор Ровенской области прибыл на места повреждений и скоординировал все нужды с представителями экстренных служб.

Также сообщалось в Telegram-каналах, что предварительно россияне пытались атаковать железнодорожную инфраструктуру и депо в Ровенской и Хмельнитчине.

Кроме ракет на областной центр и регионы, актвино курсировали реактивные дроны.

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