На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо

На Рівненщині після вибухів сталася пожежа на території підприємства. Займання виникло на заводі з виробництва пінопласту у Варковичах. На місці працюють рятувальники, а місцева влада уточнює обставини події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління ДСНС у Рівненській області.
Пожежа сталася у Дубенському районі. За даними Варковицької територіальної громади, спалахнув завод із виробництва пінопласту.
На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Рятувальники продовжують ліквідацію спалаху.
При цьому повітряна тривога на Рівненщині не оголошувалась. Кореспондентка Суспільного також повідомила про повторний вибух, який було чути у Дубно.
У Варковичах тимчасово відсутні електроенергія та централізоване водопостачання. За словами місцевих жителів, вітер не несе дим у бік села — повітряний потік спрямовує його у бік Рівного.
Речник ДСНС Рівненської області Максим Старенький підтвердив, що рятувальники працюють на місці.
Причини займання, площа пожежі та інформація про можливих постраждалих наразі встановлюються. У ДСНС заявили, що ситуація залишається під контролем рятувальників.
У Варковицькій громаді закликали мешканців дотримуватись правил безпеки через пожежу на території підприємства ТМ "СТОЛІТ" ІЗОТЕРМ-С ПІІ ТОВ.
Місцевих мешканців просять зберігати спокій, закрити вікна, щоб уникнути попадання диму та шкідливих речовин у приміщення, а також забезпечити безпеку дітей та не залишати їх без нагляду під час надзвичайної ситуації.
Мешканців також закликали не наближатися до місця пожежі, стежити за офіційними повідомленнями та отримувати інформацію лише з перевірених джерел.
Нагадуємо, що ДСНС показала наслідки нічної атаки Росії по Києву в ніч проти 11 серпня. У Шевченківському районі зафіксували потрапляння біля однієї з дитячих лікарень, ще один об'єкт було пошкоджено у складському приміщенні, де зазнала травм людина.