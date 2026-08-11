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На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно

15:43 11.08.2026 Вт
2 мин
Что известно о происшествии?
aimg Анастасия Никончук
Фото: на Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии (ГСЧС)

На Ровенщине после взрывов произошел пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на заводе по производству пенопласта в Варковичах. На месте работают спасатели, а местные власти уточняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Что известно о пожаре

Пожар произошел в Дубенском районе. По данным Варковицкой территориальной громады, загорелся завод по производству пенопласта.

На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

При этом воздушная тревога в Ровенской области не объявлялась. Корреспондентка Суспильного также сообщила о повторном взрыве, который был слышен в Дубно.

Какие последствия

В Варковичах временно отсутствуют электроэнергия и централизованное водоснабжение. По словам местных жителей, ветер не несет дым в сторону села — воздушный поток направляет его в сторону Ровно.

Речник ГСЧС Ровенской области Максим Старенький подтвердил, что спасатели работают на месте.

Причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших пока устанавливаются. В ГСЧС заявили, что ситуация остается под контролем спасателей.

Фото: Главное управление ГСЧС в Ровенской области

Обновление информации

В Варковицкой громаде призвали жителей соблюдать правила безопасности из-за пожара на территории предприятия ТМ "СТОЛИТ" ИЗОТЕРМ-С ПИИ ООО.

Местных жителей просят сохранять спокойствие, закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма и вредных веществ в помещения, а также обеспечить безопасность детей и не оставлять их без присмотра во время чрезвычайной ситуации.

Жителей также призвали не приближаться к месту пожара, следить за официальными сообщениями и получать информацию только из проверенных источников.

Напоминаем, что ГСЧС показала последствия ночной атаки России по Киеву в ночь на 11 августа. В Шевченковском районе зафиксировали попадание возле одной из детских больниц, еще один объект был поврежден в складском помещении, где получил травмы человек.

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