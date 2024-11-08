Рівне стало лідером із підвищення цін на нерухомість. Скільки зараз коштує житло у місті

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Вартість 1 кв. м житла на вторинному ринку у Рівному зараз становить 1 080 доларів. Однокімнатні квартири в середньому коштують 44 тисячі доларів, двокімнатні – 59 тис. доларів, трикімнатні – 62 тис. доларів.

Найбільше ціни зросли на одно- і двокімнатні квартири, у липні спостерігалося значне падіння вартості житла, втім до осені ціни знову зросли.

Попри значне підвищення за останні пів року, ціна на нерухомість у Рівному все одно залишається у середньому сегменті, порівняно з іншими містами України. Найдорожче житло зараз у Києві, Львові та Ужгороді, найдешевше – у Запоріжжі, Харкові, Сумах, Миколаєві й Херсоні. При аналізі цін не враховували окуповані території, оскільки замало даних про вартість нерухомості у цих регіонах.

Додамо також, що у за останні 6 місяців вартість житла у доларовому еквіваленті зросла в Ужгороді на 6%, в Івано-Франківську – 3%, в Миколаєві – 2%, у Львові та Одесі – 1%. Ціни на житло не змінились у Хмельницьку, Луцьку, Черкасах та Кропивницькому, у решті міст – ціни знизились від 1 до 14%.

Вартість житла на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

За останні пів року ціна на житло у новобудовах Рівного зросла на 8% у доларовому еквіваленті (у гривневому – на 13%). А у порівняння із довоєнним періодом житло на первинному ринку подорожчало майже втричі. На початку 2022 року "квадрат" нерухомості коштував 640 доларів. Зараз середня вартість 1 кв. м в середньому становить 920 доларів. Втім, ціна залежить від класу новобудови.

Вартість 1 кв. м:

комфорт-клас – 830 доларів

економ-клас – 860 доларів

бізнес-клас – 960 доларів

преміум-клас – 1 120 доларів

Зараз у Рівному у продажу 58 черг в ЖК, 34 черг на етапі будівництва. 16 забудовників надають розтермінування для покупців, ще у 10 можна придбати житло за програмою "єОселя".

Зауважимо, що темпи зведення житла у Рівному у 2024 році майже вдвічі нижчі, ніж були у довоєнний період.

Зміна вартості житла на первинному ринку у Рівному протягом пів року (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Вартість оренди за останні пів року у Рівному не змінилась, хоча влітку були незначні "стрибки" цін на всі типи житла.

Зараз у місті квартири в середньому здають за 12 тис. грн, при чому за такою ціною можна знайти як однокімнатну, так і трикімнатну квартиру. Разом із цим на ринку присутні пропозиції про оренду житла за 6-8 тис. грн, також є елітніші варіанти за ціною від 16 тис. грн на місяць.

Вартість оренди у Рівному (скриншот сайту ЛУН)