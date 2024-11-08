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Ровно стало лидером по повышению цен на недвижимость. Сколько сейчас стоит жилье в городе

Сколько стоят квартиры в Ровно (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода цены на недвижимость больше всего выросли в Ровно. Там стоимость жилья на вторичном рынке повысилась на 14%, а на первичном – на 13%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько сейчас стоит жилье в Ровно.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в Ровно сейчас составляет 1 080 долларов. Однокомнатные квартиры в среднем стоят 44 тыс. долларов, двухкомнатные – 59 тыс. долларов, трехкомнатные – 62 тыс. долларов.

Больше всего цены выросли на одно- и двухкомнатные квартиры, в июле наблюдалось значительное падение стоимости жилья, но к осени цены снова выросли.

Несмотря на значительное повышение за последние полгода, цена на недвижимость в Ровно все равно остается в среднем сегменте по сравнению с другими городами Украины. Самое дорогое жилье сейчас в Киеве, Львове и Ужгороде, самое дешевое – в Запорожье, Харькове, Сумах, Николаеве и Херсоне. При анализе цен не учитывали оккупированные территории, поскольку недостаточно данных о стоимости недвижимости в этих регионах.

Добавим также, что за последние 6 месяцев стоимость жилья в долларовом эквиваленте выросла в Ужгороде на 6%, в Ивано-Франковске – 3%, в Николаеве – 2%, во Львове и Одессе – 1%. Цены на жилье не изменились в Хмельницком, Луцке, Черкассах и Кропивницком, в остальных городах – цены снизились от 1 до 14%.

Стоимость жилья на вторичном рынке в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

За последние полгода цена на жилье в новостройках Ровно выросла на 8% в долларовом эквиваленте (в гривневом – на 13%). А по сравнению с довоенным периодом жилье на первичном рынке подорожало почти в три раза. В начале 2022 года "квадрат" недвижимости стоил 640 долларов. Сейчас средняя стоимость 1 кв. м в среднем составляет 920 долларов. Но цена зависит от класса новостройки.

Стоимость 1 кв. м:

  • комфорт-класс – 830 долларов
  • эконом-класс – 860 долларов
  • бизнес-класс – 960 долларов
  • премиум-класс – 1 120 долларов

Сейчас в Ровно в продаже 58 очередей в ЖК, 34 очереди на этапе строительства. 16 застройщиков предоставляют рассрочку для покупателей, еще у 10 можно приобрести жилье по программе "єОселя".

Отметим, что темпы строительства жилья в Ровно в 2024 году почти вдвое ниже, чем были в довоенный период.

Изменение стоимости жилья на первичном рынке в Ровно в течение полугода (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду жилья

Стоимость аренды за последние полгода в Ровно не изменилась, хотя летом были незначительные "скачки" цен на все типы жилья.

Сейчас в городе квартиры в среднем сдают за 12 тыс. грн, причем по такой цене можно найти как однокомнатную, так и трехкомнатную квартиру. При этом на рынке присутствует предложения об аренде жилья за 6-8 тыс. грн, также есть более элитные варианты по цене от 16 тыс. грн в месяц.

Стоимость аренды в Ровно (скриншот сайта ЛУН)

Ранее мы писали о том, что война сильно повлияла на рынок недвижимости в Ужгороде. Стоимость жилья там уступает только ценам в Киеве и Львове. Однокомнатные квартиры в Ужгороде продают за 55 тыс. долларов, двухкомнатные – 83 тыс. долларов, трехкомнатные – 101 тыс. долларов. По прогнозам экспертов, цены на недвижимость в городе будут в дальнейшем снижаться.

Читайте также о том, что сейчас дешевле всего квартиры продают в Запорожье, если не учитывать Херсон и оккупированные территории. Цены за последние полгода там снизились на 14%, однокомнатные квартиры на вторичном рынке в среднем стоят 18 тыс. долларов, но можно найти варианты даже за 10 тыс. долларов.

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