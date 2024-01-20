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Рівень загрози високий. Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі рівень ракетної загрози оцінюється як високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.

"Ворог провів ротацію ракетоносіів у Чорному морі - замість МРК вивів на бойове чергування  фрегат "Адмірал ессен", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на поготові вісім "Калібрів". 

"Рівень ракетної загрози - високий! На поготові 8 "Калібрів", - йдеться у повідомленні. 

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

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чорное мореВійна Росії проти України