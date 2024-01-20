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Уровень угрозы высокий. Россия провела ротацию ракетоносителей в Черном море

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россияне провели ротацию ракетоносителей в Черном море. Сейчас уровень ракетной угрозы оценивается как высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море - вместо МРК вывел на боевое дежурство фрегат "Адмирал Эссен", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что наготове восемь "Калибров". 

"Уровень ракетной угрозы - высокий! Наготове 8 "Калибров", - говорится в сообщении.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

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чорное мореВойна России против Украины