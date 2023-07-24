Рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного, - "Укргідроенерго"

Рівень води в Дніпрі в районі ДніпроГЕСу досяг критично-необхідного для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів генеральний директор Ігор Сирота в інтервʼю Forbes.

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м", - розповів він.

Сирота зауважив, що наразі очікується зниження рівня води до 11 метрів. Однак комунальники очікують і готуються до складної зими, тому шукають виходи із ситуації.

"Ми очікуємо складної зими, коли знадобиться вся балансувальна потужність. Тому плануємо зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на 1 метр. Важливо зробити його до початку осінньо-зимового періоду", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частину територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей затопили.

Варто нагадати, що вже через тиждень після теракту на Каховській ГЕС в "Укргідроенерго" попереджали, що через зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.

Раніше експерти зазначали, що після ворожого теракту відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо, проте нещодавно Кабмін схвалив експериментальний проект щодо відбудови Каховської ГЕС.

Проект розрахований на два роки. На першому етапі хочуть спроектувати всі інженерні конструкції та підготувати необхідну базу для відновлення.

Другий етап розпочнеться після звільнення територій, де розташована ГЕС. Він передбачає будівельні роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.