Уровень воды в районе ДнепроГЭС достиг критического, - "Укргидроэнерго"

Уровень воды в Днепре в районе ДнепроГЭС достиг критически необходимого для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал генеральный директор Игорь Сирота в интервью Forbes.

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м", – рассказал он.

Сирота отметил, что ожидается снижение уровня воды до 11 метров. Однако коммунальщики ожидают и готовятся к сложной зиме, поэтому ищут выходы из ситуации.

"Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ДнепроГЭС, которая позволит поднять уровень воды на 1 метр. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Следует напомнить, что уже через неделю после теракта на Каховской ГЭС в "Укргидроэнерго" предупреждали, что из-за снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями.

Ранее эксперты отмечали, что после вражеского теракта отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно, однако недавно Кабмин одобрил экспериментальный проект по восстановлению Каховской ГЭС.

Проект рассчитан на два года. На первом этапе хотят спроектировать все инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления.

Второй этап начнется после освобождения территорий, где расположена ГЭС. Он подразумевает строительные работы.

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